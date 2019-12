Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau nach Auseinandersetzung mit Ex-Lebenspartner von eigenem Pkw überrollt und verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.19, gegen 07.40 Uhr, wurde eine 31-jährige Frau in der Kolpingstraße in Lörrach verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau mit ihrem Fahrzeug einparken, als es im Auto zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Partner kam. Sie verließ daraufhin das noch rollende Auto, stürzte jedoch und wurde von ihrem Auto erfasst und im Bereich der Beine verletzt. Hiernach soll der Mann ebenfalls aus dem Auto ausgestiegen sein und auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen und sie gewürgt haben. Der Frau kam ein Passant zu Hilfe, weshalb der Tatverdächtige die Örtlichkeit fluchtartig verließ. Die Frau erlitt Quetschungen und Prellungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den 31-jährigen ehemaligen Lebenspartner der Frau handeln. Dieser ist flüchtig, Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind im Gange. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht dringend Zeugen zu dem Fall. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, welcher der Frau zu Hilfe eilte.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell