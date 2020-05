Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannte zündelten am Jobcenter

Emmerich (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 29.05.2020, am Jobcenter auf der Fährstraße zwei Verbundglasscheiben beschädigt hatten, zündelten sie an den dahinter liegenden Dämmverkleidungen, die hierdurch leicht beschädigt wurden. Ein Zeuge hatte gegen 01.43 Uhr zwei Knallgeräusche wahrgenommen und mindestens eine männliche schlanke Person mit einer Kapuzenjacke vom Tatort weglaufen sehen und die Polizei informiert. Die Kripo Kalkar, Telefon 02824-880, sucht jetzt weitere Zeugen des Geschehens. (SI)

