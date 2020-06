Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Kleve (ots)

Am Montag, den 01.06.2020, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 49jähriger Pkw-Fahrer aus Kleve mit seinem roten Renault die Klever Straße in Fahrtrichtung Bimmen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 24jähriger Klever mit seinem roten Toyota die Rinderner Straße und beabsichtigte seine Fahrt geradeaus auf der Trübschen Straße fortzusetzen. Beim Queren der Klever Straße übersah er den vorfahrtberechtrigten Renault und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer und die Beifahrerin im roten Renault leicht verletzt, sie wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus genracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

