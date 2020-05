Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Verletzte bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nach einer Vorfahrtsverletzung auf der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/ Friedrich-Ebert-Straße in Kaufungen sind am gestrigen Dienstagabend fünf Insassen der Fahrzeuge verletzt worden. Während der 20-jährige Fahrer eines BMW und sein gleichaltriger Beifahrer leichte Verletzungen erlitten, brachte ein Rettungswagen eine 34-jährige Skodafahrerin und ihre beiden im Auto sitzenden Kinder im Alter von 17 und zwei Jahren mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren bei der Kollision erheblich beschädigt worden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 19 Uhr. Die 34-Jährige aus Kaufungen war mit ihrem Skoda auf dem Hessenring in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Bei Überqueren der Theodor-Heuss-Straße übersah sie offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen BMW, den der 20-Jährige aus Kaufungen steuerte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden an dem Skoda beziffern die Polizisten auf etwa 10.000 Euro, den am BMW auf rund 8.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

