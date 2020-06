Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhaller

Zwei Täter flüchten unerkannt

Emmerich (ots)

Am Montag (01. Juni 2020) gegen 23:40 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Werner-Heisenberg-Straße, indem sie eine Notausgangstür aufhebelten. Eine Überwachungskamera im Gebäude zeichnete auf, wie die beiden Männer in mehrere Kisten hineinschauten und sie für den Abtransport bereitstellten. Allerdings wurden sie offenbar gestört, denn die Unbekannten flüchteten plötzlich ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

