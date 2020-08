Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 26./27.08.2020, wurde in eine Gaststätte in der Riedstraße in Unterlauchringen eingebrochen. Es wurde eine Zugangstür aufgebrochen und anschließend im Innern sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. Gestohlen wurde neben Bargeld auch Getränke. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell