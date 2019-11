POL-RT: Einbrüche in Firma und Wohnungen; Verkehrsunfälle; Verkehrsunfallflucht; Brand

Polizeipräsidium Reutlingen

Lichtenstein-Unterhausen (RT): In Firma eingebrochen

Auf Werkzeugmaschinen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am vergangenen Wochenende in eine Firma in der Staufenburgstraße eingebrochen ist. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu den Werkstatträumen des Betriebes. Dort ließ er neben mehreren Werkzeugmaschinen wie Hilti-Schlagbohrer, Handschleifmaschinen, eine Säbelsäge der Marke Flex, einen Heizlüfter und einer Rührmaschine auch einen Nass- / Trockensauger der Marke WAP mitgehen. Der Wert der Maschinen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt ES): Betrunken und zu schnell unterwegs

Deutlich alkoholisiert war eine junge Fahrerin, die am Montagabend auf der Hofwiesenstraße (L 1209) einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die 22-Jährige war gegen 19.35 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Hofwiesenstraße in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. Weil sie aber viel zu schnell fuhr, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und krachte knapp 50 Meter weiter gegen einen Baum, wo ihr Wagen völlig demoliert zum Stehen kam. Sie musste nachfolgend vom Rettungsdienst mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes in die Klinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei der Frau fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als einer Promille, weshalb sie zudem noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ihr Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten mit im Einsatz. (cw)

Esslingen (ES): Mit Bus kollidiert

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstanden. Eine 58-Jährige befuhr mit ihrem VW Tiguan gegen 13.10 Uhr die Brückenstraße von der Pliensauvorstadt kommend in Richtung Stadtmitte. Aufgrund einer Baustelle musste die Frau kurz vor der Vogelsangbrücke vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem neben ihr fahrenden Omnibus, den ein 35-Jähriger lenkte. Die Unfallverursacherin musste nach dem Zusammenprall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr SUV war nicht mehr fahrbereit. Das Auto wurde abgeschleppt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. (ms)

Esslingen (ES): Wohnungseinbrecher unterwegs

In ein Zweifamilienhaus im Esslinger Stadtteil Zollberg ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Als die Bewohner am späten Montagnachmittag in ihr Haus in der Eichendorffstraße heimkehrten, bemerkten sie, dass eine Fensterscheibe eingeworfen worden war und die Terrassentüren offenstanden. Über das genaue Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Einbruch Bargeld entwendet

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Täter erbeutet, der am Montag in eine Bar in der Steingaustraße eingebrochen ist. Zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr hebelte der Einbrecher eine Eingangstür auf und machte sich anschließend gewaltsam an einem Spieltisch sowie zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Aus allen drei Geräten entwendete der Unbekannte das darin befindliche Bargeld und flüchtete. An der angegangenen Gebäudetür dürfte nur geringfügiger Sachschaden entstanden sein. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Reichenbach an der Fils (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Römerweg ist ein Unbekannter am Montag, zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr, während der Abwesenheit der Bewohner eingebrochen. Nachdem der Täter eine Terrassentüre der Erdgeschoßwohnung aufgehebelt hatte, gelangte er in die Räume und durchsuchte diese. Mit Schmuck und Bargeld konnte der Dieb unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mf)

Ostfildern-Nellingen (ES): Trotz unklarer Verkehrslage überholt (Zeugenaufruf)

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat. Die 76-jährige Fahrerin eines VW Tiguan war gegen 11.15 Uhr in der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Endhaltestelle unterwegs. Vor einer Engstelle hielt sie an, da ihr ein Linienbus und ein Betonmischer entgegenkamen. Der hinter ihr ebenfalls wartende 65-jährige Fahrer eines VW up! scherte plötzlich aus und wollte an der Wartenden vorbei die Engstelle passieren. Dabei bemerkte er aber, dass es wohl eng werden könnte und scherte so knapp am wartenden Tiguan ein, dass er diesen touchierte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Jedoch gaben beide Fahrzeuglenker unterschiedliche Versionen des Unfallherganges an, weshalb Zeugen gebeten werden sich beim Polizeirevier Filderstadt unter 0711/70913 zu melden. (mf)

Dettingen unter Teck (ES): Nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel geflüchtet (Zeugenaufruf)

Einen noch unbekannten Peugeot-Fahrer, der am Montagabend, kurz vor 21 Uhr, auf der B 465 durch einen unvermittelten Fahrstreifenwechsel einen Verkehrsunfall verursacht und einfach weitergefahren ist, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Der Unbekannte war ursprünglich auf der linken Fahrspur aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Owen unterwegs. An der Abzweigung nach Nabern wechselte er plötzlich auf die rechte Spur. Dabei streifte er einen weißen Touran eines 31-Jährigen, welcher sich auf der rechten Spur befand. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern flüchte der Peugeot-Fahrer in Richtung Teckstraße, wobei er mehrere Fahrzeuge überholte. Der Fahrer des Touran versuchte ihn noch zu verfolgen, verlor den Peugeot aber aus den Augen. Der entstandene Sachschaden an dem Touran wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher, bei dem es sich um einen silbernen Peugeot von älterem Baujahr handelt. Das Fahrzeug dürfte an der rechten Seite beschädigt sein, insbesondere fehlt an dem Wagen der rechte Außenspiegel. Polizeirevier Kirchheim/Teck, Telefon 07021/5010. (mf)

Dußlingen (TÜ): Holzstapel in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Zu einem Brand auf einem Holzlagerplatz an der Straße zum Kirchholzhäusle mussten am Montagabend Feuerwehr und Polizei ausrücken. Kurz vor 22 Uhr war dort der Brand eines Holzstapels gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, dürfte der Holzstapel möglicherweise mutwillig in Brand gesetzt worden sein. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Tübingen 07071/972 8660 oder den Polizeiposten Gomaringen unter 07072/914600 erbeten. (mf)

