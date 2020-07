Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brüder-Grimm-Straße 21.07.20, 20.15 Uhr

Am Dienstagabend untersagten Polizeibeamte einem 33 Jahre alten Wolfsburger die Weiterfahrt mit seinem E-Scooter. Der 33-Jährige fiel bei einer Verkehrskontrolle in der Brüder-Grimm-Straße auf, als die Polizisten einen Drogentest durchführten. Der Test zeigte positive Werte für Kokain und THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten an. Daraufhin wurde dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich muss sich der Wolfsburger wegen Drogenbesitz verantworten.

