POL-WOB: Helmstedt: Polizei sucht Fahrradbesitzerin und Diebstahlszeugen

Die Polizei Helmstedt sucht gleichzeitig eine noch unbekannte Fahrradbesitzerin und Zeugen für den Diebstahl zweier Pedelecs in Süpplingen in der Nacht zum 01. Juli. Den Ermittlungen zufolge wurden aus einer Garage in der Straße Götling der Ortschaft zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Ermittler vermuten, dass einer der Täter mit einem Damenrad der Marke Kettler City Cruiser zu Tatort fuhr und es nach der Tat zurückließ. Auch sein Mittäter ließ nach dem Diebstahl ein zuvor entwendetes Trekking-Fahrrad zurück, das inzwischen dem Eigentümer ausgehändigt werden konnte. Das sichergestellte Damenrad ist mit einem Korb am Lenker und einer farblich markanten Klingel ausgestattet. Daher hoffen die Ermittler auf Hinweise zu der Besitzerin, aber auch auf Beobachtungen zu dem Diebstahl der Elektroräder, zumal die Diebe eine Tür der Garage gewaltsam aufgebrochen haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05351-5210.

