Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Missglückter Überholvorgang

Freiburg (ots)

Mit seinem Sattelzug war am Mittwoch, 26.08.2020 gegen 15.30 Uhr ein 53 Jahre alter Mann auf der B 314 von Eggingen in Richtung Eberfingen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Mercedes, der zum Überholvorgang ansetzte. Als der 54 Jahre alte Mercedes Fahrer auf Höhe der Sattelzugmaschine war, kam er aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts und streifte den Tank und das linke Vorderrad. Der Lkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug daraufhin stark ab. Der Mercedes scherte nach dem Sattelzug wieder ein und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Stühlingen weiter. Nach ein paar Minuten kam dieser aber wieder an die Unfallstelle zurück, wo der Lkw wartete, und die beiden Beteiligten unterhielten sich kurz. Ohne Einigung und ohne Personalienaustausch entfernte sich der Mercedes Fahrer erneut und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Nachdem der Lkw-Fahrer die Polizei verständigte, konnte diese den Verursacher anhand des abgelesenen Kennzeichens recht schnell ermitteln. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 1000 Euro. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wird gegen den Mercedes-Fahrer vorgelegt.

