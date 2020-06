Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 04.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Eppingen: Unfall zwischen Pkw und Roller Am Di., 23.06.2020, gegen 22.30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger mit seinem Kleinkraftrad-Roller in Bad Rappenau aus dem Schloßpark auf die Straße "Hinter dem Schloß". Dabei übersah er den von links kommenden bevorrechtigten Pkw Ford einer 45-jährigen. Der Rollerfahrer wurde seitlich frontal erfasst und schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug er kei-nen Helm. Der Sachschaden beträgt ca. 25.000 Euro.

Main-Tauber-Kreis Bad Mergentheim: Ultraleichtflugzeug muss notlanden Am Di., 23.06.2020, gegen 20.58 Uhr, gingen mehrere Notrufe beim Polizeipräsidium Heil-bronn ein. Die Anrufe setzten das Führungs- und Lagezentrum davon in Kenntnis, dass beo-bachtet wurde wie ein Klein- oder Ultraleichtflugzeug im Gewann Warte in Bad Mergentheim abgestürzt sei. Sofort wurden mehrere Streifen des Polizeireviers Bad Mergentheim zur Suche nach der ver-meintlichen Absturzstelle in das Gebiet Warte entsandt. Ersthelfer vor Ort konnten die Einsatzkräfte an die Unglückstelle heranführen. Glücklicherweise war der 42-jährige Pilot unverletzt. Er war gegen 20.20 Uhr vom Flugplatz in Mosbach-Lohrbach gestartet. Ersten Ermittlungen zu Folge lösten sich während des Fluges Teile des Frontpropellers. Dadurch geriet das Ultraleichtflugzeug in Unwucht und wurde unkontrollierbar. Der Pilot löste daraufhin das Gesamtrettungspaket aus. Der am Flugzeug befestigte Fallschirm entfaltet sich und das Flugzeug schwebte zu Boden. Dennoch entstand an dem Fluggerät ein Totalschaden von über 40.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Unfallursache dauern an.

