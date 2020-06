Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 21.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis Bad Mergentheim: Schwerer Unfall auf der B 290 Am Dienstag, 23.06.2020, gegen 18.40 Uhr, befuhr eine 31-jährige mit ihrem Pkw Seat die B 290 von Herbsthausen kommend in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Aus bisher nicht bekannter Ursache kam sie mit dem rechten Hinterrad in den Grünstreifen. Vermutlich beim Gegenlenken brach das Fahrzeug aus und schleuderte nach links über die Gegenfahrbahn in ein Buschwerk. Die nicht angeschnallte Fahrerin wurde in ihrem Pkw ein-geklemmt und musst von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. An der Unfallstelle wa-ren 16 Mann der Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen, 1 Notarztwagen und ein RTW. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden ca. 4.000 Euro betragen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell