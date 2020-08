Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr einen auf dem Lidl-Parkplatz in der Seestraße abgestellten Opel Zafira und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 950910 entgegengenommen.

Rot am See: Auffahrunfall

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 8:40 Uhr in der Crailsheimer Straße. Eine 22-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Wallhausen unterwegs und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 37-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf.

