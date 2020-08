Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Einbruch - Betrug - 36-Jähriger leistete Widerstand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Feuerwehreinsatz

Wegen eines Wasserrohrbruchs an einer Hauptleitung der Sprenkelanlage im Schweizer Bau war die örtliche Feuerwehr am Montag kurz nach drei Uhr mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz. Die Annonay-Straße wurde wegen den Einsatzfahrzeugen kurzzeitig gesperrt. Durch den Wasserrohrbruch entstand in einem Geschäft Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Backnang: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 14.45 Uhr in er Erbstetter Straße ereignete. Eine 47-jährige Hyundai-Fahrerin verließ an der Anschlussstelle Backnang Mitte die B 14 und bog nach links in die Kreisstraße 1897 in Richtung Erbstetten ab. Hierbei stieß sie mit einem 18-jährigen vorfahrtsberechtigten Mazda-Fahrer zusammen, wobei niemand verletzt wurde.

Fellbach: Gestürzte Fahrradfahrerin

Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr eine 71-jährige Fahrradfahrerin. Sie bog von der Vorderen Straße in die Schmerstraße ab und stürzte hierbei. Sie musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schorndorf: Betrunkener Radfahrer

Ein betrunkener Radfahrer, der sich mit über zwei Promille mit seinen Drahtesel unterwegs war, wurde am Sonntagabend bei einem Sturz verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Er war in der Hohensteinstraße unterwegs, als er infolge seiner Alkoholisierung ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Die Polizei hat zur Beweissicherung im Strafverfahren eine Blutuntersuchung veranlasst.

Winnenden: Einbruch

In der Nacht zum Samstag wurde in der Friedrich-List-Straße in einen Imbiss eingebrochen. Hierzu haben die Täter ein Fenster aufgebrochen und aus dem Geschäft aufgefundenes Bargeld entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Wegen Mundschutz Feueralarm ausgelöst

Eine Bewohnerin eines Seniorenheimes in der Kelterstraße war für einen Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr verantwortlich. Die Dame wollte ihren Mund-Nasen-Schutz abkochen und schlief währenddessen ein. Die Maske fing dann Feuer und löste einen Brandalarm aus. Die Feuerwehr Remshalden war mit einem Fahrzeug vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand kein Sachschaden.

Weinstadt-Beutelsbach: Telefonbetrüger machen Beute

Ein 57-jähriger Mann aus Beutelsbach erhielt am Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters. Der Mitarbeiter gab vor, dass der Computer des Mannes gehackt wurde und er nun Zugriff auf den PC benötige. Dies ermöglichte der 57-Jährige dem Betrüger. Nachdem der angebliche Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf den PC hatte, forderte er von seinem Opfer die Codes von Wertcoupons. Der 57-jährige Mann gab daraufhin mehrere Gutscheincodes im Wert von knapp 600 Euro in seinen PC ein.

Die Polizei rät bei derartigen Anrufen zu äußerster Vorsicht.

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Waiblingen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Bahnhof in Waiblingen fiel am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr ein 36-jähriger Mann auf, der dort Passanten unpässlich ansprach und herumschrie. Dies wurde durch Besucher des Bahnhofs der Polizei gemeldet. Als die Beamten vor Ort die Personalien des Mannes erheben wollten, händigte dieser keine Ausweisdokumente aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 36-Jährigen, leistete dieser Widerstand. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Weil sich die Person in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in Polizeigewahrsam genommen und anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Waiblingen: Verkehrsunfall

In der Winnender Straße verursachte ein 58-jähriger Toyota-Fahrer am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr einen Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der Autofahrer verwechselte beim Rückwärtsfahren Gas mit Bremse und fuhr zunächst einen Fußgänger an. Dann überquerte er rückwärts die Winnender Straße, fuhr über einen Grünstreifen und anschließend gegen einen geparkten Mercedes. Die bei der Kollision umherfliegenden Glassplitter beschädigten eine Zapfsäule der dortigen Tankstelle. Der 38-jährige Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell