POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Schachtabdeckungen ausgehoben, Auto zerkratzt, Fahrräder entwendet & Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag einen VW Passat, der auf einem Parkplatz in der Klosterstraße abgestellt war. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Schachtabdeckungen ausgehoben

In der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr gingen zwei Pärchen die Straße Anger entlang. Die beiden männlichen Personen hoben hierbei mehrere Schachtabdeckungen aus und rissen an drei geparkten Pkw die hinteren Kennzeichen ab. Als eine der beiden Frauen offensichtlich ihren Freund mit den Worten "Alex lass das" ansprach, gingen die vier Personen in Richtung Matheshörlebach davon. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet nun Zeugen, die Angaben zu den vier Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Revier zu melden.

Wolpertshausen-Unterscheffach: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 13 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter einen in der Kirchstraße abgestellten Hyundai. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000.

Schwäbisch Hall-Hessental: Fahrrad entwendet

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 19 Uhr in der Wacholderstraße ein Pedelec der Marke prophete, das mit einem Schloss an einen Laternenpfosten angekettet war. Das graue Fahrrad hat einen Wert von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise zum Täter oder dem Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Blaufelden: Aggressive Frau leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht zum Sonntag gegen 0:40 Uhr verständigten Anwohner der Ostlandstraße die Polizei, da eine Nachbarin randalierte. Die Frau bedrohte ihre Nachbarn und versuchte deren Wohnungstüren einzuschlagen. Da sie auch von den Beamten nicht beruhigt werden konnte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sie sich heftig, weshalb ihr Handschließen angelegt wurden. Im Streifenwagen versuchte sie nach einer Polizeibeamtin zu treten. Zudem spuckte sie in Richtung der Ordnungshüter und beleidigte diese. Die Frau wurde in die Gewahrsamszelle eingeliefert und am Sonntagvormittag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie muss mit einer Strafanzeige rechnen. Schrozberg: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 28-jähriger Mann fuhr am Sonntag kurz vor 12 Uhr mit seinem Motorroller die Ringstraße entlang und wollte nach links in den Stadionweg abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 51-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies zu spät, setzte zum Überholen an und kollidierte mit dem Roller. Hierbei zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Fahrrad, das in einem Holzverschlag in der Schönebürgstraße abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert war. Das Damen Citybike der Marke Atlante hat einen Wert von rund 600 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegengenommen.

