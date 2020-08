Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Fehler beim Überholen

Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr, befuhr die 20-jährige Fahrerin eines BMW die Osterbucher Steige in Fahrtrichtung Aalen. Hinter ihr fuhr der 22-jährige mit seinem Pkw DB. Als die BMW-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abbog, wollte der 22-jährige gerade die BMW-Fahrerin überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 20-jähirge Frau wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die FFW Aalen war mmit 17 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000.- Euro.

Aalen: alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagnacht gegen 01.10 Uhr, befuhr der 25-jährige Fahrer eines Pkw DB die B 19 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Abfahrt AA-Mitte kam er aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einer Schutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell