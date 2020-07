Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rohrstücke aus Kupfer entwendet

Stadtlohn (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn Teile von Kupferrohren gestohlen. Die Täter montierten mehrere Stücke von zwei Fallrohren ab, die an einem Haus an der Vredener Straße befestigt waren. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

