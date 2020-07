Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Sparkassengebäude

Gronau (ots)

In der Nacht zum Montag, dem 27.07.2020, drangen Einbrecher gegen 04.00 Uhr in ein Sparkassengebäude am Hindenburgring ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt. In der Schalterhalle brachen sie die Klappe der Sparbuchfächer auf. Ob bzw. was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

