Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in 19 Kellerverschläge eines Hochhauses

Leichlingen (ots)

Am Freitagmorgen (06.12.) sind Polizeibeamte zu einem Hochhaus in der Straße An der Ziegelei gerufen worden. Unbekannte Täter waren in insgesamt 19 Kellerverschläge eingebrochen. Es wurden jeweils Schlösser beschädigt und Türen eingetreten und dadurch ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich verursacht. Die Ermittlungen zu möglicher Beute dauern noch an. Der Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung informiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 (ct).

