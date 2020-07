Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vogel ausgewichen und gestürzt

Stadtlohn (ots)

Am Sonntag befuhr eine 51-jährige Fahrradfahrerin aus Stadtlohn gegen 19.25 Uhr den Radweg der Straße An der Welle. In Höhe der Marienschule wich sie nach eigenen Angaben einem Vogel aus, fuhr in der Folge gegen eine ca. 1 m hohe Mauer und stürzte. Dabei schlug sie mit dem Kopf gegen einen Metallmülleimer und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.

