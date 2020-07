Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Motorrollerfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Ein Motorrollerfahrer hat am Freitag bei einem Unfall in Gronau-Epe leichte Verletzungen erlitten. Eine 57-Jährige wollte gegen 12.00 Uhr von einem Parkplatz nach links in die Von-Keppel-Straße einbiegen. Dabei fuhr die Gronauerin den 62-Jährigen an, der mit seinem Motorroller die Von-Keppel-Straße in Richtung Agathastraße befuhr. Dieser wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

