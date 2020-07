Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Kontrolle nicht angehalten

Gronau (ots)

Vor der Polizei geflüchtet ist in der Nacht zum Samstag in Gronau der Fahrer eines Motorrollers. Polizeibeamte hatten ihn gegen 02.10 Uhr kontrollieren wollen, als er die Vereinsstraße in Richtung Kaiserstraße befuhr. Der Fahrer entfernte sich mit hohem Tempo, ließ im weiteren Verlauf den Motorroller vom Typ Peugeot Vivacity auf der Ackerstraße liegen und flüchtete in angrenzende Gärten. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher, dessen Besitzverhältnisse zunächst ungeklärt waren. Beschreibung des flüchtigen Fahrers: circa 18 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem hellen Oberteil und einem Basecap. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

