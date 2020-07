Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecs entwendet

Gronau (ots)

Diebe hatten es in Gronau in zwei Fällen auf Pedelecs abgesehen. Im ersten Fall entwendeten sie ein schwarzes Damenrad der Marke Batavus im Wert von circa 1.600 Euro, das am Freitag verschlossen vor einem Haus an der Grünstiege gestanden hatte - dort war es zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr zu der Tat gekommen. Der zweite Fall ereignete sich am Samstag zwischen 20.05 Uhr und 23.15 Uhr an der Ochtruper Straße: Dort brachten die Täter ein verschlossen abgestelltes weißes Damenrad der Marke Kettler im Wert von circa 2.500 Euro an sich. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

