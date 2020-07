Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Firma

Velen (ots)

Erst stiegen sie über einen Zaun, dann hebelten sie eine Tür auf: Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in Velen-Ramsdorf in das Gebäude einer Firma eingedrungen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten eine Werkstatthalle auf dem Gelände am Südring. Im Inneren hebelten die Unbekannten weitere Türen auf. Ob sie etwas entwendet haben, stand zunächst nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell