POL-BOR: Isselburg-Heelden - Einbrecher stiehlt Werkzeug

Isselburg (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatte es ein Einbrecher in Isselburg-Heelden: Der Täter drang im Zeitraum zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 07.30 Uhr, an der Millinger Straße in einen Geräteschuppen ein. Der Unbekannte entwendete einen Akkuschrauber und einen Winkelschleifer, beides der Marke Makita. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

