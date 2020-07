Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Abbiegen gegen Bus geprallt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Freitag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Die 72-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr die Hardtstraße in Richtung Mertenskamp und wollte auf die linke Straßenseite abbiegen. Dabei stieß sie seitlich gegen den Bus eines 60-jährigen Raesfelders, der die Hardtstraße in gleicher Richtung befahren hatte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Rhedenserin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

