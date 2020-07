Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Gemeinschaftsraum eingebrochen

Bocholt (ots)

In eine Wohnanlage in Bocholt sind Einbrecher in der Nacht zum Samstag eingedrungen. Im Inneren verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zu einem Gemeinschaftsraum, den sie durchsuchten. Wie die Unbekannten in das Gebäude an der Drostenstraße gelangt sind, ist noch ungeklärt. Zu möglichem Diebesgut lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell