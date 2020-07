Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pferdeanhänger entwendet

Bocholt (ots)

Einen Pferdeanhänger haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt-Suderwick gestohlen. Das Fahrzeug hatte gesichert auf dem Gelände einer Firma an der Dinxperloer Straße gestanden. Ein Zeuge hatte gegen 03.45 Uhr Geräusche wahrgenommen, Verdacht geschöpft und die Polizei verständigt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten den gestohlenen Anhänger entdecken: Die Täter hatten diesen an der Straße "Zum alten Zollhaus" abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

