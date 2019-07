Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollstuhlfahrerin reagierte unwirsch

Bocholt (ots)

Beleidigt sah sich am Samstag ein Autofahrer in Bocholt: Der 56-Jährige wollte gegen 12.45 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Straße Westend einbiegen. Als er sich vortastete, näherte sich eine Frau in einem Rollstuhl. Nach Angaben des Bocholters habe diese vor seinem Wagen die Ausfahrt gequert und sich dabei beleidigend in seine Richtung geäußert; Zeugenhinweise an die Polizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

