Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin stürzt beim Abbiegen

Bocholt (ots)

Beim Abbiegen mit einem Pedelec ist eine 24-Jährige am Samstag in Bocholt gestürzt. Die Bocholterin erlitt leichte Verletzungen. Sie hatte gegen 18.25 Uhr die Straße Am Hilteken befahren und war von dieser nach links auf den Burloer Weg abgebogen. Dabei kam sie eigenen Angaben zufolge mit einer Pedale auf die Fahrbahn, verlor die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

