Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Frischer Haftbefehl beendete Reise am Flensburger Bahnhof

Flensburg (ots)

Heute Morgen um 02:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Fernreisebus auf dem Weg von Kopenhagen nach Mannheim am Flensburger Bahnhof. Unter den ordnungsgemäß ausgewiesenen Reisenden befand sich auch ein 44-jähriger Deutscher. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von einer Staatsanwaltschaft unter anderem wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben war. Er war seit seiner Verurteilung flüchtig. Ihm wurde auf der Dienststelle die Möglichkeit gegeben die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1900,00 Euro zu bezahlen oder ersatzweise 60 Tage Haft anzutreten. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein schöner Erfolg für die Bundespolizisten, denn der Haftbefehl war erst zwei Tage alt.

