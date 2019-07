Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Betrunkener Motorradfahrer

Ottersweier (ots)

Die Ausfahrt eines 54-jährigen Motorradfahrers am frühen Donnerstagmorgen in der Hauptstraße führte diesen letztlich zum Zwecke einer Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus. Der Zweiradlenker geriet gegen 1 Uhr in eine Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Bühl. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm hierbei einen Wert von fast zwei Promille. Die Maschine musste stehen bleiben und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

