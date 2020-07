Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Radio und Getränke gestohlen

Heek (ots)

In der Nacht zum Samstag sind Einbrecher in einen Rohbau in Heek eingedrungen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang, indem sie eine Bautür aufbrachen. Aus dem Gebäude an der Straße Stroot entwendeten sie ein Baustellenradio und Getränkeflaschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

