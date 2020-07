Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Reifen zerstochen

Vreden (ots)

Alle vier Reifen eines Transporters zerstochen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Vreden. Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Tat im Hinterhof eines Gebäudes am Butenwall gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

