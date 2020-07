Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach Sturz von Skateboard schwer verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 22-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Der Vredener war im Bereich der Ottensteiner Straße mit einem Elektro-Skateboard unterwegs, als es zu einem Sturz kam. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, als es zu dem Unfall kam.

