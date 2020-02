Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kerze mutmaßlich Auslöser für Wohnungsbrand

Karlsruhe (ots)

Am Montagvormittag kam es in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Langensteinbach zu einem Wohnungsbrand bei dem ein Sachschaden von 20.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ließ die 50-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung eine in einem Glas stehende Kerze in ihrem Wohnzimmer brennen und legte sich anschließend in ihr Bett, wo sie schließlich einschlief. Als sie kurz vor 9 Uhr von dem anschlagenden Rauchmelder geweckt wurde, glaubte sie zunächst an einen Defekt des Rauchmelders, da sie weder Flammen noch Rauch feststellen konnte. Erst als weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses an ihre Türe klopften, stand sie auf und nahm die Flammen im Wohnzimmer wahr.

Daraufhin verließen sie und die anderen Anwohner das Gebäude und verständigten die Feuerwehr. Diese brachte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass ein weiteres Ausbreiten verhindert werden konnte. Der Sachschaden in der Wohnung beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Larissa Scholl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell