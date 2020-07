Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Vergeblich haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Gronau in zwei Fällen versucht, in Geschäftsräume einzudringen. Der erste Fall spielte sich an der Neustraße ab, wo sich die unbekannten Täter an Türen und Fenstern einer Spielhalle zu schaffen gemacht hatten. Erfolglos blieben die Einbrecher auch in der August-Hahn-Straße: Dort gelang es ihnen nicht, die Tür zu Praxisräumen aufzuhebeln. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

