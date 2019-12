Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Autos zerkratzt - Hohe Sachschaden

Hagen (ots)

Zwischen Mittwoch, 25.12., und Donnerstag, 26.12.2019, zerkratze eine unbekannte Person in der Straße Am Rastebaum mehrere Fahrzeuge. Nach ersten Ermittlungen fielen dem Unbekannten acht PKW zum Opfer. Bei allen Autos wurden mit einem spitzen oder scharfkantigen Gegenstand Kratzer in den Lack gezogen. Das Schadensbild befindet sich jedes Mal auf der dem Gehweg zuwandten Seite des jeweiligen Fahrzeugs. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat, insbesondere in den Abendstunden, etwas Verdächtiges bemerkt? Hat sich jemand zu der Tat bekannt? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

