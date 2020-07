Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebe wollen Motorroller stehlen/Zwei Fälle

Bocholt (ots)

Einen Motorroller wollten Unbekannte in Bocholt stehlen. Die Täter machten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 09.30 Uhr, an dem Fahrzeug zu schaffen. Es hatte in dieser Zeit an der Isselburger Straße gestanden. Die Täter versuchten vergeblich, das Fahrzeug kurzzuschließen. Ein ähnlich gelagerter Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag ebenfalls in Bocholt. Das betroffene Fahrzeug hatte an der Karolingerstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

