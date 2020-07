Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der 51-Jährige hatte gegen 16.45 Uhr bei Rotlicht vor einer Ampel auf der Dingdener Straße an der Kreuzung mit dem Bömkesweg und der Birkenallee gewartet, als ein von hinten kommender 79-Jähriger ihn mit seinem Wagen anfuhr: Er gab an, Brems- und Gaspedal verwechselt zu haben. Der verletzte Bocholter wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Polizeibeamte stellten den Führerschein des Autofahrers aus Bocholt sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt - sie hatten bei der Aufnahme des Unfalls den Eindruck gewonnen, dass der 79-Jährige aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage war, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro.

