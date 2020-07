Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit vollem Einkaufswagen geflüchtet

Borken (ots)

Mit einem Trick hat ein Pärchen am Donnerstag in Borken einen mit Waren gefüllten Einkaufswagen erbeutet. Die unbekannte Frau hatte sich im Inneren eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße aufgehalten. Sie näherte sich mit dem Wagen der Eingangstür, woraufhin der draußen wartende Mann diese öffnete. Das Paar entfernte sich zu Fuß in Richtung Nordring. Die Frau war etwa 30 Jahre alt, hatte eine normale Figur und trug ein Langarmshirt; der Mann war circa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Basecap. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

