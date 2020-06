Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0339 --Geldautomatensprengung scheitert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Vor dem Steintor Zeit: 05.06.20, 03.30 Uhr

Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Geldautomaten in der Östlichen Vorstadt zu sprengen. Das dadurch ausgelöste Alarmsystem schlug die Eindringlinge in die Flucht.

Die Einbrecher zerschlugen die Eingangsscheibe der Bankfiliale in der Straße Vor dem Steintor, kurz hinter der Einmündung zur Lübecker Straße und gelangten so in den Vorraum. Als sie sich an die Arbeit machten, löste das Alarmsystem die Vernebelungsanlage aus, so dass die Täter sofort unverrichteter Dinge flüchteten. Hierbei hinterließen sie ihr Einbruchsequipment im Vorraum der Bank.

Laut ersten Ermittlungen handelte es sich um mindestens zwei Einbrecher. Einer trug ein auffällig reflektierendes Trainingsanzugsoberteil, sein Komplize eine North Face-Jacke mit hellem Emblem. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wem sind im Bereich der Bank, auch schon in den Tagen zuvor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

