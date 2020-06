Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0338 --Mehrere Farbschmierereien in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Bergiusstraße/Neustadt, Werderstraße Zeit: 02./03.06.2020

Unbekannte besprühten zwischen Dienstag und Mittwoch in Horn-Lehe ein Schulgebäude. In der Neustadt wurden in der Nacht zu Mittwoch ein Ausschankwagen und ein Gehweg beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter einer Schule in der Bergiusstraße bemerkten die Schmierereien am Mittwochmorgen. Es handelt sich unter anderem um Hakenkreuze und antisemitische Symbole. In der Werderstraße besprühten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Getränkeausschankwagen und einen Gehweg vor einem Lokal. Hier handelt es sich unter anderem um polizeifeindliche Parolen. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

