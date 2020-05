Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Cannabis und Schlagstock bei Personenkontrolle gefunden

Offenburg (ots)

Nach einer Personenkontrolle am Montag im Bürgerpark durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz muss sich ein 19-Jähriger wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht sowie gegen das Waffengesetz verantworten. Die Beamten fanden bei dem Heranwachsenden nicht nur eine geringe Menge an Marihuana mit zugehörigen Utensilien, sondern überdies auch einen Teleskopschlagstock. Die Gegenstände wurde in Verwahrung genommen.

