Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Jever: Knurrender Hund vertreibt Einbrecher

Jever (ots)

Am Donnerstag, den 20.02.2020, um 00:22 Uhr, kommt es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Clevernser Schulweg in Jever. Ein bislang unbekannter Täter versucht eine Nebeneingangstür des Hauses aufzuhebeln. Durch das Knurren eines im Haus befindlichen Hundes lässt der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Jever unter 04461-92110.

