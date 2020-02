Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern auf Wangerooge

Wangerooge (ots)

Eine 78-jährige Insulanerin befuhr am 19.02.2020, gegen 18:40 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Charlottenstraße auf Wangerooge in östliche Richtung. An der Kreuzung Zedeliusstraße übersah sie aus bislang ungeklärten Gründen einen von rechts kommenden, in Richtung Norden fahrenden, 67-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Frau zu Fall kam und sich eine Kopfverletzung zuzog. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik auf das Festland geflogen.

