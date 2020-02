Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven - Streit unter Bekannten mit Folgen - Polizei leitet zwei Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 18.02.2020, kam es im Alleinsteinweg zu einem Streit unter Bekannten, zwei Männer in einem Alter von 37 und 42 Jahren und einer Frau in einem Alter von 26 Jahren.

Dieser eskalierte derart, dass u.a. der Verdacht besteht, dass Pfefferspray eingesetzt wurde, die jeweiligen Tatbeiträge sind derzeit noch ungeklärt, die Ermittlungen auch im Hinblick erster Zeugenaussagen dauern an.

