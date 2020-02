Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Diebstahl in Wilhelmshaven, Kennzeichendiebstahl und an einer Bankfiliale in Sande die Überwachungskameras unbrauchbar gemacht - Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven und Sande (ots)

In der Nacht zum Montag, 17.02.2020, gelangten Unbekannte auf ein umzäuntes Gelände in der Güterstraße und entwendeten Werkzeug und einen dort stehenden blauen Pkw Golf, der zum Zeitpunkt der Tat keine Kennzeichen hatte.

Am frühen Dienstagabend, 18.02.2020, wurde der entwendete Pkw gegen 18:00 Uhr in Sande aufgefunden. Dieser stand unverschlossen und mit amtlichen FRI-Kennzeichen Am Markt abgestellt.

Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese am Tag zuvor, in der Zeit vom 17.02., 15 Uhr bis zum nächsten Morgen, 18.02.2020, von einem Pkw entwendet worden sind, der in der Dollstraße abgestellt war. Dem Fahrzeughalter fiel das Fehlen der Kennzeichen zumindest in den Morgenstunden auf.

Wie die Polizei bereits gestern mitteilte, löste am späten Montagabend, gegen kurz vor Mitternacht die Alarmanlage im Foyer der Oldenburgischen Landesbank in der Hauptstraße aus.

Die nur wenige Zeit später am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten stellten schließlich fest, dass die Überwachungskameras mit schwarzer Sprühfarbe unbrauchbar gemacht und dadurch beschädigt wurden.

Hier wird auf die am gestrigen Nachmittag veröffentlichte Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4523775 verwiesen.

(Anmerkung: Gestern wurde fälschlicherweise die Sparkasse angegeben)

Aufgrund der neuen Ermittlungserkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass diese Taten möglicherweise in einem Zusammenhang stehen könnten und bittet zur Aufklärung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges, insbesondere einen blauen VW Golf oder andere verdächtige Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell