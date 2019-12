Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 05.12.2019: Exhibitionist im Wartweg+++Polizeieinsatz am Kugelberg endet mit Festnahme+++Mit Messer verletzt

Gießen (ots)

Gießen: Exhibitionist im Wartweg

Nach einem etwa 20 Jahre alten Mann, der sich am frühen Donnerstagmorgen im Wartweg vor einer 19 - Jährigen entblößt hat, sucht die Gießener Kriminalpolizei. Der Unbekannte hatte sich gegen 03.30 Uhr, vor der Frau entblößt und sie anschließend belästigt. Anschließend lief er in unbekannte Richtung davon. Der Unbekannte soll mit 165 Zentimeter eher klein sein und dunkle Bekleidung sowie eine schwarze Basecap getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Festnahme am Kugelberg

Unmittelbar vor seiner Festnahme kletterte ein 24 - Jähriger am Donnerstagmorgen aus das Dach eines Wohnhauses in der Straße Kugelberg. Der 24 - Jährige sollte an diesem Morgen zwecks durchzuführender Ermittlungen festgenommen werden. Als der Verdächtige gegen 08.00 Uhr mitbekam, dass die Polizei anrückte, kletterte er auf das Dach des Hauses. In der Folge musste der Bereich Kugelberg / Licher Straße voll gesperrt werden. Anschließend beruhigte sich der Mann wieder und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Behandlung, wegen Verdacht der Unterkühlung, in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Messer verletzt

Heftig haben sich ein 49 - Jähriger und ein 66 - Jähriger am Mittwochnachmittag im Spenerweg in die Haare bekommen. Zunächst hatte der ältere der beiden Kontrahenten offenbar versucht, in die Wohnung des 49 - Jährigen zu kommen. Danach soll es einen Streit und eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben haben. Dabei soll der 49 - Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Einsatz in Asylunterkunft

In die Psychiatrie musste eine 29 - Jährige Frau am frühen Donnerstagmorgen gebracht werden. Zeugen hatte der Polizei gegen 00.30 Uhr mitgeteilt, dass es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Die Streife konnte feststellen, dass eine 29 - Jährige Asylbewerberin auf einen 31 - Jährigen mit einem Stock losgegangen war. Dabei soll sie ihm auch Faustschläge verpasst haben. Die mutmaßliche Schlägerin wurde festgenommen und aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Lich: Straßenverkehrsgefährdung oder Überholvorgang? Polizei sucht Zeugen

Zu einer Verkehrssituation, die beteiligten Fahrzeugführer offensichtlich unterschiedlich wahrgenommen haben, sucht die Polizeistation Grünberg Zeugen. Ein 70-jähriger Mann meldete sich bei der Polizei, um das Fahrverhalten eines jungen Mannes anzuzeigen. Der 20-jährige Autofahrer soll gegen 12.15 Uhr aufgrund seiner Fahrweise auf der Bundesstraße 457 aufgefallen sein. Er überholte offenbar trotz Gegenverkehr in einer langgezogenen Kurve den 70-Jährigen Trabant-Fahrer und scherte wieder ein. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete der Senior offenbar eine starke Bremsung ein. Nachdem der 20-jährige Fahrer des Autos ermittelt wurde, stellte er die Situation etwas anders da. Nach seinen eigenen Angaben, habe er den Überholvorgang ohne jegliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und ausreichenden Abständen wieder abgeschlossen. Daher sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Staufenberg: Im berauschten Zustand Unfall gebaut und Widerstand geleistet

Ein Leichtverletzter und 20.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles von Mittwochabend im Alten-Busecker-Weg in Daubringen. Ein 37-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Gießen verlor gegen 21.10 Uhr die Kontrolle über seinen Tiguan und touchierte einen geparkten Hyundai. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Anschließend wurde der 37 - Jähriger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin musste der Transport, bestehend aus dem Rettungswagen und einem Polizeiauto, gestoppt werden. Nach dem "Austreten" des Mannes versuchte er zu flüchten. Die Beamten mussten dann einen Schlagstock einsetzen, als sich der offenbar angetrunkene Mann der Festnahme widersetzte. Er konnte dann aber festgenommen werden. Danach wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen/A5: PKW kommt von Fahrbahn ab

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (04. Dezember) auf der Autobahn 5 bei Reiskirchen. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer aus Polen mit einem Opel Vectra den linken Fahrstreifen und kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er prallte mit dem Auto in die Mittelleitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Staufenberg: Grüner PKW nach Unfallflucht gesucht

Am frühen Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung Lollarer Straße/Ruttershäuser Weg kam es zu einem Unfall zwischen einem Volvo eines 64-jährigen aus Bergkirchen und einem grünen PKW. Der Unbekannte bog gegen14.50 Uhr offenbar trotz Gegenverkehr von der Lollarer Straße nach links in den Ruttershäuser Weg ab. Trotz Vollbremsung des Bergkircheners kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Unbekannte, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos um die Kurve gefahren war, flüchtete anschließend. Es könnte sich bei dem grünen Auto, vermutlich mit Gießener Kennzeichen, um einen älteren Audi (A80) handeln. Das Auto müsste auf der rechten Seite beschädigt sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

