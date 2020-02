Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Elektromarkt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 18.02.2020, um 14:45 Uhr, entwendet ein Pärchen (30 u.31 Jahre alt) diverse Artikel aus der Auslage eines Elektromarktes in der Wilhelmshavener Innenstadt. Das Diebesgut wird in einem mitgeführten Kinderwagen versteckt. Ein Ladendetektiv beobachtet die Tathandlung und spricht die Personen nach Passieren des Kassenbereiches an. In diesem Zusammenhang wird um Mithilfe gebeten: Zeugen, denen das Pärchen mit Kinderwagen und 3-jährigem Kind aufgefallen ist, setzen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung. Das Phänomen, Kinderwagen als Diebesgutversteck zu nutzen, ist in letzter Zeit mehrfach aufgetreten. Es handelte sich teils um organisierte Taten. Deshalb möchte die Polizei in dieser Thematik sensibilisieren: Sollte Ihnen etwas auffällig erscheinen, zögern Sie nicht, sondern rufen Sie die Polizei!

